Am Samstag (26.8.) gegen 17 Uhr hat sich bei Rot am See ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, ist ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen zwischen Eichenau und Seibotenberg von der Straße abgekommen. Weil er auf der nassen Fahrbahn der L1041 zu schnell unterwegs war, kam der Toyota ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte das Auto in einen Graben und überschlug sich.

Autofahrer befreit sich selbst

Der Wagen kam dann auf seinen Rädern wieder zum Stehen, wurde aber stark beschädigt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem total zerstörten Fahrzeug befreien. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 35.000 Euro.