Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L1068 zwischen Hellmannshofen und Honhardt ist mindestens eine Person schwer verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Wie viele Autos in den Unfall verwickelt waren, war am Abend noch unklar. Die Frau war in ihre...