Auf der Kreisstraße zwischen Gammesfeld und Buch ist es am Freitag gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall mit vier Verletzten gekommen. Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer war in Richtung Buch unterwegs gewesen, als ihm an der Kreuzung Richtung Hertershofen der 34-jährige Fahrer eines weiteren Mitsubishi...