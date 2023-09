Das hätte richtig schlimm ausgehen können: Ein zweijähriger Junge ist in Burgoberbach bei Ansbach auf die Straße gerannt und gegen einen Sprinter geprallt. Der Junge war zusammen mit seinem Vater und seiner elfjährigen Schwester zu Fuß in der Herrieder Straße in Burgoberbach unterwegs.

Zweijähriger kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Während sich der Vater bereits auf der anderen Straßenseite befand, rief er aufgrund eines herannahenden Fahrzeuges seinen Kindern zu, stehenzubleiben. Der Zweijährige riss sich von der Hand seiner Schwester los und wollte zu seinem Vater über die Straße. Hier prallte er in die Seite eines vorbeifahrenden Sprinters von einem 26-jährigen Verkehrsteilnehmer.

Der Junge wurde durch den Zusammenprall glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Klinikum Ansbach gebracht.