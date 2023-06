Ein 51-jähriger Fahrer eines Kipper-Lkw hat am Mittwoch auf einer A7-Baustelle in der Nähe von Rothenburg beim Abladen Stromleitungen übersehen. Der Kipper touchierte die Leitungen in fast 10 Metern Höhe – und löste eine gewaltige Reaktion aus: Es kam zu einem lauten Knall, weil ein Lichtbogen entstand. Der Fahrer blieb laut Polizeimeldung unverletzt, aber am Lkw platzten zeitgleich fünf Reifen. Zur Sicherheit kam der 51-Jährige ins Krankenhaus.