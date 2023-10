Ein 69-jähriger Dacia-Fahrer ist am Donnerstagabend auf der A6 einem Transporter ausgewichen und deshalb in eine Leitplanke gekracht und in der Böschung gelandet. Der Transporter-Fahrer flüchtete anschließend.

Der 69-Jährige war gegen 20.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als der Fahrer des weißen Transporters, der rechts neben ihm fuhr, ebenfalls nach links zog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Dacia-Lenker nach links aus, prallte gegen die Schutzplanken und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in die Böschung schleuderte.

Polizei sucht nach Hinweisen auf den Transporter-Fahrer

Der 69-Jährige blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise auf den Transporter-Fahrer nimmt die Verkehrspolizei in Kirchberg unter Telefon 0 79 04 / 9 42 60 entgegen.