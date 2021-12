Drei Unbekannte sind am Sonntag zwischen 22.30 und 23.15 Uhr über ein Fenster auf der Rückseite in eine Bankfiliale in der Hällischen Straße in Honhardt eingestiegen. Im Gebäude versuchten die Täter in den Tresorraum vorzudringen.

Dabei wurden sie offenbar von einem Bankkunden, welcher zum Geld...