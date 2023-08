Wer macht so was? Unbekannte Täter haben an vier verschiedenen Stellen im Wald bei Ellwangen und Neuler Anfang August 400 Altreifen entsorgt. Die Stellen befinden sich im Bereich eines Waldweges zwischen Hinterlengenberg und Rotenbach, an einem weiteren Waldweg zwischen Hinterlengenberg und Espachweiler, im Waldstück zwischen Schrezheim und Espachweiler sowie im Bereich des Skulpturenweges, unweit der Kläranlage von Neuler.

Alle vier Fälle wurden zwischen Freitag, 4. August, und Montag, 7. August, bekannt. Hinweise auf die Verursacher beziehungsweise größere Fahrzeuge, die in den genannten Bereichen mit Altreifen beladen aufgefallen sein könnten, werden unter Telefon 07961/9300 entgegengenommen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.