Auf dem Sportplatz in der Beuerlbacher Straße in Crailsheim gleich neben der Großsporthalle herrscht am vergangenen Dienstagvormittag ein Gewusel wie auf dem Wochenmarkt. Das liegt daran, dass der Schulsport gerade draußen stattfindet. Es wird Fußball und Basketball gespielt. Auch später in der...