Ein 73-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war in Tannhausen-Bleichroden mit Arbeiten in einem überdachten Fahrsilo beschäftigt, wobei er von der Silage verschüttet wurde.

Feuerwehren bergen die Leiche des Mannes

Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zur Bergung des 73-Jährigen waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Unterschneidheim und Tannhausen eingesetzt. Die Polizei hat die Todesfallermittlungen aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.