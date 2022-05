An der Jagst beim Bächlinger Wehr funkelt bereits am frühen Samstagsvormittag nicht nur das Wasser, sondern auch die Blechlawine aus abgestellten Fahrzeugen. Immer wieder hält an der Kelter ein langer Gelenkbus und speiht sommerlich gekleidete Menschen aus, die oft mit Tasche oder Rucksack sowie ...