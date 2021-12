Den ganzen Tag über kann man sich am Donnerstag, 16. Dezember, in Crailsheim impfen lassen. Die Hakro Merlins Crailsheim beteiligen sich an der Aktion „Unsere Offensive: Impfen“, die von Profisportvereinen und dem Sozialministerium initiiert worden ist. Am Donnerstag wird von 6 bis 24 Uhr in d...