Gerade ist das Taubertal-Festival in Rothenburg zu Ende gegangen – da steht schon das nächste Konzert-Großereignis an: das Summer Breeze in Dinkelsbühl-Sinbronn. Bei dem zweitgrößten Metal-Festival in Deutschland werden rund 40 000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Deshalb muss laut Poli...