Die Folgen, die der Krieg in der Ukraine für den europäischen und deutschen Energiesektor hat, waren unter anderem Thema in einer Sitzung des Feuerwehr-Ausschusses in Stimpfach. Dabei kam die Frage auf, wie sich die Bevölkerung am besten versorgen lasse, wenn es zu einem Strom-Blackout oder Gas-S...