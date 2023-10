Ein Streit zwischen zwei ehemaligen Nachbarinnen in Ansbach ist am Freitag gegen 15.20 Uhr völlig eskaliert. Zunächst kam es zwischen einer 43-Jährigen und einer 48-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann wurde es körperlich: Die 43-Jährige warf eine 50 Zentimeter große Tonstatue nach ihrer Kontrahentin, die dadurch am Arm verletzt wurde.

Danach nahm die Jüngere eine Kleiderschere und bedrohte die 48-Jährige damit. Diese wiederum versuchte, die 43-Jährige mit einem Besenstiel auf Abstand zu halten. Dabei stürzte die 43-Jährige über einen Zaun und verletzte sich ebenfalls leicht.

Ermittlungsverfahren gegen beide Frauen

Aufgrund psychischer Auffälligkeiten musste die 43-Jährige schließlich in einer Fachklinik untergebracht werden. Gegen beide Frauen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.