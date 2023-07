Der Mittwoch war kein guter Tag für einen 78-Jährigen. Gegen 11 Uhr wollte er auf einem Parkplatz in der Ellwanger Straße rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei beschleunigte er seinen Wagen stark und fuhr mit voller Wucht rückwärts gegen die Wand einer Lagerhalle. Diese wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der Senior stieg daraufhin aus, begutachtete den Schaden und fuhr dann davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Lagerhalle entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Zeugen konnten freilich den Unfall beobachten und das Kennzeichen des Unfallwagens ablesen.

Am Nachmittag wollte der Senior selbst eine Unfallflucht zu seinem Nachteil anzeigen. Beamte des Polizeireviers Crailsheim konnten dem Mann jedoch nachweisen, dass der Schaden an seinem Fahrzeug von dem Unfallgeschehen vom Vormittag herrührte. Auf den 78-Jährigen kommt nun nicht nur eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu, sondern auch wegen Vortäuschen einer Straftat.