Der siebenjährige Felix aus Kerkingen leidet an einer seltenen Immunerkrankung und braucht dringend einen Stammzellenspender. Die Varta AG führte zuletzt zahlreiche Typisierungsaktionen an allen Firmenstandorten durch , um dem erkrankten Jungen zu helfen. Dazu muss man wissen: Felix’ Mutter arbeitet am Stammwerk der Firma in Ellwangen.

Nun gibt es eine gute Nachricht: Ein passender Spender wurde gefunden, das hat die Familie auf dem Instagram-Kanal „treffer_fuer_felix_dkms“ bekanntgegeben.

„Wir können unsere Freude kaum in Worte fassen: WIR HABEN EINEN PASSENDEN SPENDER GEFUNDEN. Auf der einen Seite spüren wir diese große Erleichterung, gleichzeitig aber auch Unsicherheit und Respekt, was uns jetzt alles bevorsteht“, schreibt die Familie, ruft aber gleichzeitig dazu auf, sich weiterhin registrieren zu lassen. „Denn es gibt so viele, die ihren Treffer noch nicht gefunden haben.“

Info Bei der DKMS kann man kostenlos ein Registrierungsset anfordern unter www.dkms.de.