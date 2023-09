Vorsicht vor Betrügern: Die Stadtwerke Crailsheim warnen vor falschen Zählerablesern, die in der Stadt beziehungsweise den Ortsteilen, wie zuletzt gemeldet in Onolzheim, unterwegs sind. Die „falschen Ableser“ geben sich dabei als Stadtwerke-Mitarbeiter aus und verschaffen sich unter dem Vorwand, die Zählerstände erfassen zu müssen, Zugang zu den Gebäuden. Mit den Daten wird dann meist ein Lieferantenwechsel eingeleitet. Wer sich unsicher ist, kann bei den Stadtwerken anrufen oder sich unter www.stw-crailsheim.de aktuelle Ablesetermine anschauen

Info Wer als Kunde der Stadtwerke auf eine derartige Ablese-Abzocke her-eingefallen ist, sollte sich zeitnah melden. Innerhalb von zwei Wochen ist ein Widerruf des Lieferantenwechsels möglich. Melden kann man sich im Kundenzentrum in der Friedrich-Bergius-Straße 10 bis 14 persönlich, telefonisch unter Telefon 0 79 51 / 30 50 oder per Mail an [email protected].