„Wir sind bereits mitten in den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt und haben auch schon eine beachtliche Anzahl an Anmeldungen von Ausstellern“, sagt Kai Hinderberger, der Leiter des Ressorts Digitales & Kommunikation im Crailsheimer Rathaus. „Das Rahmenprogramm, das sowohl den Spitalpark wie auch Programmpunkte in der Johanneskirche und an weiteren Punkten in der Innenstadt umfasst, nimmt ebenfalls bereits Gestalt an.“

Was freilich noch fehle, teilt die Verwaltung mit, sei ein neuer Name für die Veranstaltung, die an den ersten drei Adventswochenenden weihnachtliche Stimmung in die Stadt bringen soll. Der bisherige Name Adventscarré leitete sich vom nahezu quadratischen Aufbau auf dem Marktplatz ab. Mit dem Umzug in den Spitalpark ist der Name daher nicht mehr passend. Der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt, der aus Mitgliedern von Stadtverwaltung und Stadtmarketingverein besteht, ist auf der Suche nach kreativen Vorschlägen für den Weihnachtsmarkt im Spitalpark.

„Zwar sind bereits Ideen im Arbeitskreis entstanden, diese sollen aber um Vorschläge aus dem Kreis der Bevölkerung erweitert werden“, so die Stadt. „Nach einer Vorauswahl haben dann die Crailsheimerinnen und Crailsheimer die Wahl und können aus mehreren Vorschlägen für ihren Favoriten wählen.“

Zunächst einmal suchen Verwaltung und Stadtmarketingverein Vorschläge, „die die besondere Stimmung im Spitalpark mit atmosphärischer Beleuchtung, Feuerschalen und einem bunten Angebot, das sich in diesem Jahr über den Kirchplatz bis in die Lange Straße ziehen wird, widerspiegeln“.