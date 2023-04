Lange hat es gedauert, doch nun sind es nur noch wenige Tage: Am Samstag, 29. April, um 15 Uhr eröffnet der Stadtstrand „Boohemé“ in der Crailsheimer Jagstaue. „Solange es nicht zu nass ist“, schränkt Pächter Deniz Siaban ein. Die Ausstattung am Strand steht bereits seit einigen Tagen, umzäunt von Schilfmatten, im Südseestil geschmückt. Dazu Verkaufsstände für kühle Getränke aller Art. Ein Foodtruck war geplant, kommt aber vorerst nicht. Dafür gibt es Pizzastücke aus dem eigenen Holzofen.

Sowohl Pächter Deniz Siaban als auch die Stadtverwaltung freuen sich, dass es losgeht, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Ein erster Versuch scheiterte im Jahr 2021, unter anderem aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie.

Stadt investierte etwa 220 000 Euro

Die Stadtverwaltung verfolgte das Projekt intensiv. Unter anderem wurde ein Gutachten erstellt, das aufzeigte, welches gastronomische Konzept in den Jagstauen geeignet wäre. Es gab intensive Diskussionen, auch im Gemeinderat, in dem das Projekt über Fraktionen hinweg initiiert worden war, mit dem gemeinsamen Ziel, die Jagstauen noch schöner zu gestalten. Die Stadt investierte rund 220 000 Euro in die Infrastruktur und schuf damit einen Rahmen für ein gastronomisches Angebot: einen Sandstrand, Holzbänke, eine befestigte Stellfläche und nicht zuletzt Strom- und Wasserleitungen.

Unter Palmen mitten in Crailsheim

Mit „Boohemé“ soll es jetzt richtig losgehen: Mehr als 60 Einladungen wurden verschickt, aber auch ohne sind die Crailsheimerinnen und Crailsheimer willkommen. Es gibt rund 200 Sitzmöglichkeiten, dazu Musik sowie Sicht- und Sonnenschutz in einem „dekorativen Beach-Ambiente“ mit Palmen und einem Lichtkonzept. Ausgeschenkt werden nichtalkoholische und alkoholische Getränke.

Der Verkaufscontainer steht bereits seit einigen Tagen an seinem Platz. Das Innere wurde von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshofs in Absprache mit dem Pächter ausgebaut. Siaban stattete den sechs auf knapp zweieinhalb Meter großen Container noch mit Gerätschaften wie Spülmaschine und Kühlschränken aus – „und einem kleinen Holzofen“, erklärt Ehefrau Fatima Siaban. Pizzastücke werden als Snack angeboten. „Dazu gibt es Eis, nicht nur für die Kinder.“

Täglich geöffnet – bei gutem Wetter

Besondere Veranstaltungen soll es am Crailsheimer Stadtstrand „Boohemé“ erst mal nicht geben, sagt das Ehepaar. „Wir wollen abwarten, wie es sich mit der Lautstärke entwickelt“, meint Deniz Siaban. Die Öffnungszeiten des Stadtstrands „Boohemé“ sind täglich von 12 bis 23 Uhr. Das Wetter muss aber mitspielen, betont Deniz Siaban: „Wenn es nass ist, bleibt der Stadtstrand immer geschlossen.“ Das gilt auch für den Eröffnungssamstag. Dafür sind noch Vorreservierungen möglich. Interessierte melden sich bei Fatima Siaban unter der Telefonnummer 01 57 / 86 94 26 58.