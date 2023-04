Einen Jäger trifft man ausschließlich in Wald und Flur an. In Städten, Gemeinden oder Dörfern darf nicht gejagt werden – mit einer Ausnahme: Ein speziell dafür ausgebildeter Stadtjäger darf auch in bewohnten Gebieten Wildtiere jagen, jedoch ausschließlich um Wildtier-Mensch-Konflikte zu lö...