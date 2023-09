Am Badeweiher am Fischhaus in Schillingsfürst hat es am Sonntag einen Rettungseinsatz gegeben – weil dort Kleidung und ein Motorrad gefunden wurden, aber nicht der zugehörige Schwimmer. War es zu einem Badeunfall gekommen?

Das musste befürchtet werden. Aber: Im Lauf der Suche durch die Polizei und die Feuerwehr kam der Gesuchte zum Weiher. Das Baden hatte ihn hungrig gemacht, weshalb er zu einem Freund in der Nähe lief. Ohne sein Hab und Gut.