Eine 17-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr zusammen mit ihrem Vater zu Fuß auf der Blaufelder Straße in Crailsheim unterwegs gewesen, als ihr ein 27-jähriger Mann entgegenkam. Als der Mann auf Höhe der Frau war, fasste er ihr an die Brust und wollte anschließend weitergehen.

Vater hat die Situation beobachtet

Wie die Polizei mitteilt, konnte der 52-jährige Vater der jungen Frau die Situation beobachten. Er hielt den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.