Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am frühen Sonntagmorgen um 2.17 Uhr mitgeteilt, dass zwei Personen in der Stuttgarter Straße in Aalen bei einem dortigen Sonnenstudio sexuelle Handlungen ausführen würden. Als Polizeibeamte an die besagten Personen – ein betrunkener 45-jähriger Mann und eine betrunkene 40-jährige Frau – herantraten, schöpften sie Verdacht, dass die sexuellen Handlungen nicht einvernehmlich geschehen waren. Deshalb nahmen sie den Mann vorläufig fest. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere die Vernehmung der 40-jährigen Frau, bestärkten den Verdacht eines Sexualdeliktes.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Kriminalpolizei Aalen sucht deswegen Zeugen. Wer hat in der Zeit zwischen 0 Uhr und 2.15 Uhr im Bereich Bahnhof, Mercatura, Bahnhofstraße, Stuttgarter Straße eine augenscheinlich betrunkene Frau beobachtet, die eventuell in Begleitung eines Mannes in Tracht (Lederhose) war? Wer hat die beiden Personen im Bereich der Stuttgarter Straße bzw. im Bereich des Sonnenstudios beobachtet oder wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aalen, Telefon 07361/5800, entgegen.