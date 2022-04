Mitten in der Baustelle in der Haller Straße in Crailsheim, auf Höhe der Engel Brauerei und der Abzweigung nach Tiefenbach, ignoriert der Fahrer eines silbernen Audi A3 am vergangenen Wochenende die aufgestellten rot-weißen Warnbaken, fährt zwischen diesen hindurch in den aufgeschotterten Bereic...