Auf der Kreisstraße 2654 zwischen Crailsheim und Goldbach hat sich am Montag gegen 14.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Eine 67-Jährige in einem Peugeot kam in Richtung Goldbach alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab.

Dort prallte die Frau gegen einen Baum, sodass sich das Auto überschl...