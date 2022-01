Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften und Hubschrauber in Kreßberg. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, hat sich am Donnerstagmorgen zwischen Waldtann und Goldbach ein heftiger Unfall ereignet. Dabei wurde ein 24-jähriger Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Unfall auf der K2654: Auto...