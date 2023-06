Ein 84 Jahre alter Crailsheimer wird verdächtigt, seine 69-jährige Ehefrau am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in der Ellwanger Straße mit einem Holzpfosten angegriffen und ihr mehrfach gegen den Kopf geschlagen zu haben. Einem Zeugen, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, gelang es, den Angreifer von der Frau wegzuzerren und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Tatverdächtige wurde anschließend festgenommen. Die 69-jährige Frau musste nach dem Vorfall aufgrund der erlittenen Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 84-jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft zu dem Vorfall dauern an.

Zu den Motiven des Mannes und zur Vorgeschichte ist nichts bekannt.