Am Tag nach der Wahl klingelte der Wecker für den Satteldorfer Wahlsieger schon früh: um 7 Uhr. Ausschlafen und im neuen Leben ankommen, dazu war keine Zeit. Der Südwestrundfunk hatte sich angekündigt, früh am Morgen gab Thomas Haas, 30, das erste Interview des Tages, und so ging es munter weit...