Der „Round Table“ Crailsheim lädt wieder zu seinem Kindergarten-Sommerfest am Sonntag, 9. Juli, von 9 bis 17 Uhr in den Spitalpark ein. „Unter bewährter Organisation findet das Fest im idyllischen Spitalpark statt“, teilt der Verein mit.

Es gibt ein Programm mit Auftritten der Kindergärten, von Tänzen bis hin zu Gesangsdarbietungen. Außerdem gibt es Hüpfburgen, Kinderschminken und vieles mehr.

Das Fest ist nicht nur eine Gelegenheit für die Kinder, ihre Talente auf der Bühne zu präsentieren, sondern auch eine bedeutende Fundraising-Veranstaltung, heißt es weiter in der Ankündigung. Im vergangenen Jahr kamen 16 100 Euro an Spenden zusammen, die an die 23 teilnehmenden Kindergärten übergeben wurden.