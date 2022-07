Drei Kinder haben am Montagabend, 4.7., gegen 19 Uhr bei Rot am See ein Gerstenfeld in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, waren sie in der Nähe des Ortsteils Brettheim unterwegs, als sie begannen zu zündeln. „Sie haben Papierreste angezündet“, sagte ein Polizeisprecher.

