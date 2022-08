In Rot am See hat sich der Gemeinderat mit guten Nachrichten in die Sommerpause verabschiedet. Im Rahmen der HT-Aktion „Hier sind wir zu Hause“ ist die Gemeinde von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern mit hervorragenden Bewertungen gewürdigt worden – weshalb Rot am See schließlich als einzig...