Ein mit Rindern beladener Lkw, die geschlachtet werden sollten, stand am Mittwoch vergangener Woche gegen 18.40 Uhr bei sommerlichen Temperaturen noch vor dem Schlachthof von Vion in Crailsheim . HT-Leser fragen sich, was mit dem Transporter passiert ist. Wir haben bei der Firma nachgefragt.