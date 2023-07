Am Zentralem Omnibusbahnhof (ZOB) in der Worthingtonstraße in Crailsheim ist am Sonntag gegen 12 Uhr ein 17-Jähriger von einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher verletzt und ausgeraubt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass auf das Opfer eingeschlagen und es mit einem Messer bedroht wurde, bevor die Täter dessen Smartphone, hochwertige Kopfhörer und Bargeld an sich nahmen. Der 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

17-Jähriger sitzt jetzt in JVA

Vier Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren konnten wenig später von der Polizei in der Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung fand die Polizei Gegenstände, die mutmaßlich Teil der Beute waren.

Drei der Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein 17-jähriger irakischer Staatsangehöriger aus der Gruppe wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall und der Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an.