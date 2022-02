Oldtimer-Tour startet in Rothenburg

Die Oldtimer-Winter-Rallye AvD Histo Monte ist am Mittwoch in Rothenburg gestartet. Sie führt innerhalb von vier Tagen ins Fürstentum Monaco – über Bossendorf, Wittenweiler und Hall. Auch ein bekannter Kabarettist sitzt am Steuer, und die Pokale übergibt eine Rennfahrer-Legende.