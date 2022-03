Der Polizeihubschrauber „Bussard“, der am späten Samstagnachmittag über dem Volksfestplatz in Crailheim gekreist ist, war nicht zu übersehen. Was war da los? Anruf beim Polizeipräsidium in Aalen. Es habe eine Auseinandersetzung an der Jagst gegeben, berichtete der Polizeiführer vom Dienst. ...