Wie die Crailsheimer Polizei mitteilt, hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Betreiber eines Hotels in der Fritz-Jaeger-Straße gegen 23.30 Uhr um Hilfe gebeten, weil mehrere, offenbar alkoholisierte Jugendliche, in der Lobby randalieren und andere Gäste belästigen.

Polizei schnell vor Ort