Zwei unbekannte Männer hatten wohl vor, am Wochenende eine größere Party zu feiern: Die beiden haben am Donnerstag zwischen 13.10 und 13.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Dinkelsbühler Straße mehrere Flaschen Whisky im Wert von insgesamt mehr als 300 Euro gestohlen.

Beschreibungen der beid...