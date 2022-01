Mit einer Waffe hat ein Unbekannter am Dienstagabend eine Frau im Stadtgebiet Rothenburg bedroht. Möglicherweise wurde derselbe Mann auch im Bereich des Dombühler Bahnhofs gesehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09 11 / 21 12 33 33.

Gegen 21.15 Uhr teilte ein Passant mit, dass er eine männliche Person am Bahnhof in Dombühl gesehen hätte, die womöglich ein Gewehr bei sich trug. Der Mann soll die Gleise entlanggelaufen sein. Als die Polizei eintraf, war der Mann nicht mehr vor Ort.

Herausgabe von Geld gefordert

Gegen 21.55 Uhr erhielt die Polizei über Notruf eine ähnliche Mitteilung aus dem von Dombühl etwa 20 Kilometer entfernten Rothenburg. Ein Mann bedrohte eine Frau in der Ansbacher Straße und forderte unter Vorhalt einer Langwaffe die Herausgabe von Bargeld. Die Frau fing daraufhin an zu Schreien und schaffte es, den Täter ohne Beute in die Flucht zu schlagen. Sie selbst blieb unverletzt. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in die Erlbacher Straße und rannte von dort aus in den Daßdorfweg.

Die Täterbeschreibung: Der rund 1,85 Meter große und etwa 25 Jahre alte Mann war dunkel gekleidet (Lederjacke) und trug eine Sturmhaube, die er über den Kopf gezogen hatte.

Info Zeugen, die eine tatverdächtige Person antreffen, werden aufgefordert, sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen und sich äußerst vorsichtig zu verhalten – der Täter soll bewaffnet sein.