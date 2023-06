Die Polizei-Hundeführerstaffel aus Kirchberg an der Jagst sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 1. Juni, im Bereich Jagstzell-Keuerstadt zugetragen hat. Laut Polizei ist an besagtem Tag Folgendes passiert: Ein 27-jähriger Radfahrer fuhr zunächst einen Waldweg entlang. An der Kreuzung beim Forsthaus stand plötzlich ein weißer Hund auf dem Weg. Laut Polizei war das Tier nicht angeleint.

Tier springt hoch

Als der Biker am Hund vorbeifahren wollte, sprang dieser hoch und biss den 27-Jährigen. Hierdurch erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Der Hund soll, laut dem verletzten Mann, eine Schulterhöhe von etwa 70 Zentimer haben. Die Frau, die mit dem Tier unterwegs war, soll mittleren Alters sein.

Zeugen, die Hinweise zum Hund oder dessen Hundeführerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 79 04 / 9 42 60 mit der Polizeihundeführerstaffel in Verbindung zu setzen.