Ein 51-jähriger Quad-Fahrer, der mit seinem 21-jährigen Sohn als Sozius zwischen Faulenberg und Diebach unterwegs war, hat am Samstag gegen 16 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren – in einer langgezogenen Rechtskurve im Wald kam das Quad nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume und kam 20 Meter abseits der Straße zum Stehen. Laut Polizei Rothenburg ist die Unfallursache bisher nicht geklärt. „Glücklicherweise befanden sich drei Spaziergänger in Hörnähe, die unverzüglich zur Unfallstelle eilten und die Erstversorgung und die Alarmierung des Rettungsdienstes übernahmen“, schreibt die Polizei. Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Klinikum Würzburg geflogen. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.