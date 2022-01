Am Montagnachmittag hatten Polizeibeamte in Ansbach einiges zu tun: Ein 63-Jähriger kommt in eine Metzgerei in der Türkenstraße und verhält sich sehr auffällig gegenüber Angestellten und Kunden.

Der Mann hatte die Filiale nur mit einer medizinischen Maske betreten. Als er auf die Tragepflicht e...