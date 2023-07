Das sieht man nicht gerne: Gleich zweimal müssen Beamte des Polizeireviers Crailsheim am Samstag bei Fahrzeugkontrollen feststellen, dass Eltern ihre Kinder nicht sicher im Auto transportieren.

Die Fälle: Gegen 7.20 Uhr wird ein Fahrzeug in der Schiller Straße, kurz nach 23 Uhr ein Fahrzeug in der Ellwanger Straße kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, sitzt beide Male der Kindsvater am Steuer des Fahrzeuges, während die Kinder unangeschnallt im Font auf dem Schoß ihrer Mütter sind. Konsequenz: In beiden Fällen wurden Ordnungnswidrigkeiten angezeigt, die Eltern müssen sich verantworten. Sie erwartet nun eine empfindliche Geldstrafe.

Anschnallpflicht und die sichere Mitfahrt

Die Polizei appelliert grundsätzlich an alle Eltern: Schnallen Sie ihre Kinder stets ordnungsgemäß an. Kinder unter zwölf Jahren und kleiner als 150 Zentimeter brauchen einen Kindersitz. Kindersitze müssen geprüft sein und korrekt gesichert werden. Achten Sie darauf, dass ihre Kinder, ob Kurzstrecke, oder längere Urlaubsreise, immer angeschnallt sind. Sollten Sie längere Fahrten vorhaben, planen Sie lieber genügend Pausen ein, damit die Kinder sich außerhalb des Fahrzeugs bewegen können, um später wieder sicher im Auto angeschnallt sitzen zu bleiben. Was bei einem Unfall mit nicht angeschnallten Kindern passieren kann, will man sich nicht ausmalen.