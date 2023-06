Ein 19 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Donnerstag, kurz nach Mitternacht, auf der Sommermesse in Rothenburg ein überdimensioniertes Nutella-Glas von einem Crêpes-Stand gestohlen und ist damit geflüchtet. Er kam aber nicht weit, weil die Inhaberin des Standes ihn verfolgte und schließlich fasste. Der junge Mann muss sich nun wegen Diebstahls verantworten, wie die Polizei mitteilt. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Den süßen Aufstrich hätte er aber auch bei erfolgreicher Flucht nicht genießen können, da es sich lediglich um einen Dekoartikel handelt.“