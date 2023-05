Unbekannte Täter haben am Samstag gegen 4.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Rothenburg drei Geldautomaten gesprengt. Diese befanden sich im Vorraum einer Bankfiliale. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Fahrzeug, möglicherweise einem Audi, in Richtung der A 7.

In den sozialen Med...