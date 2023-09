Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen wohl Schrauben auf den Crailsheimer Straßen Zur Flügelau und Im Lehenbusch verteilt, der Reifen eines Fahrzeugs wurde beschädigt. Nach Aussagen von Zeugen seien in den vergangenen Monaten in diesem Bereich bereits mehrfach Schrauben auf der Fahrbahn verteilt worden.

Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 0 79 51 / 48 00 entgegen.