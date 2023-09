Angehörige eines Seniors in Crailsheims haben am Freitag gegen 15.20 Uhr die Polizei verständigt: Er war mit seinem E-Bike aufgebrochen, aber nicht zurückgekehrt. Eine erste Absuche der näheren Umgebung brachte keinen Erfolg. „Daher war auch ein Polizeihubschrauber zwischen Roter Buck, Tiefenbach und Erkenbrechtshausen im Einsatz“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Am Abend gab’s ein Happy End: Der Vermisste wurde gegen 19 Uhr von Passanten wohlbehalten wieder nach Hause gebracht.