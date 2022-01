Am Donnerstag gegen 12 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Crailsheim einen Toyota einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dazu wurde das Auto an einem Parkplatz an der Landesstraße 2218 bei Maulach angehalten.

Messer und Schlagstock

Wie die Polizei mitteilt, ergaben sich bei der Kontrolle Verdachtsm...