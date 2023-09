Mit dem 24/7-Shop der Landmetzgerei Setzer, der in den Laden Richard’s Kübler in der Crailsheimer Straße in Gründelhardt eingezogen ist, gibt es jetzt ein Selbstbedienungslebensmittelgeschäft in Frankenhardt, in dem rund um die Uhr eingekauft werden kann. Der videoüberwachte 24/7-Laden kommt ...