Die Hohenloher Bauerngenossenschaft möchte der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken, denn Backwaren in Spitzenqualität vom Vortag gehören nicht entsorgt, sondern wertgeschätzt. Daher gibt die Bäckerei in Bauernhand mit Hauptsitz in Schrozberg ihren Backwaren eine zweite Chance und bie...